112 Re: Умер актер Владимир Толоконников #4





(Пользователи) Сообщений: 4140

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:00 Странно, но мы помним гораздо больше фильмов с теми же старичками Жоном Войтом, Алем Пачину, Майклом Кейном..

А может Морганом Фрименом или Томи ли..

Тут же я знаю одно Собачье сердце..

Если там сразу Схватка или Лицо со шрамом, или Сыщик, или Анаконда, то тут только один фильм..

Ну и Шон Конери которому под 90 с его Неприкасаемыми..

Наверно мы больше стали американцами..