Цитата: Vital:

Если бы Марик по тому грейдеру 140 гнал то мы б не увиделы

Некогда было сфотать спидометр, темнело же и нужно было успеть до темноты.

А еще останавливаться и фотать степи..

Асфальт как сказала мне местная советский еще, ну вроде как похож на него.

Я когда в Ленино ехал, куда то на границу, там тоже где то ровно в степи был такой асфальт..

Тогда у меня Сюрф был, по степям шел, но попав на какой то асфальт все дивился, откуда он там..

То же самое и с Камышовым Чандаком, там тоже кусок среди степи хорошего асфальта лежит..

Фуры не ходят там просто наверно, а, еще в районе Белинского асфальт, правда я там на скорости в ямку попал, диск погнул, проехал еще 15 км пока не задымелся балон..

В Камыстах на шиномонташке не было у них выпрямителя дисков, молотком сам бил, выравнивал.

Накачали колесо и о Чудо, Бриджстоун 300 накачался!

Снял потом и эти диски и шины низкопрофильные, надежные, но жестковаты..