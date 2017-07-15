/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За бытовое насилие в Казахстане теперь будут привлекать только к административной ответственности, а не к уголовной. 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля поправки вступили в законную силу.
Читать новость

марик
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Пойду своей нашизделяю по случаю)

§ Палочка Коха
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша проблема в том, что жертва хочет быть жертвой. Женщина в соплях и слезах на следующий же день, вместо того, что бы собрать вещи и уйти от ублюдка навсегда, бежит в полицию, с просьбой отпустить его, или же носит борщики, завёрнутые в тряпочку. а потом его выпускают и всё заново...
разводиться боятся, мотивируя это тем, что ребёнку нужен отец и т.д. только не думают, что ребёнок со сломанной психикой может похлеще папаши вырасти, или в другом случае, если это девочка,будет в будущем очередная жертва-мать.
ЕСЛИ женщина стала жертвой впервые, это можно простить, (не мужа простить!), но если после побоев она опять вернулась к нему, это уже её выбор, стать на этот путь.
Женщины, запомните, мужчина либо бьёт женщину, либо нет, и если он её бьёт, чаще всего это уже на всю жизнь, так как такое отношение к женщине,это его черта личности, характера. простить можно максимум один раз, и то с риском для себя. Если же женщина прощает снова и снова, видимо ей "нравится" быть жертвой. А что? жертва же защищена! Её все жалеют, о ней пишут, говорят... А если она разведётся знаете кем она станет в глазах окружающих? Агрессором, иначе - стервой бездушной, которая не только лишила детей отца, но и не прониклась к нему светлым чувством сожаления, когда он пришёл к ней в ногах валяться прощения вымаливать... Да! Она ещё сволочь будет потому, что бросила мужа в болезни алкоголизме, видимо не сильно то и любила, раз не начала бегать с ним по наркологам. В общем, сучка она такая... не способная принести себя в жертву...
вот и есть выбор у женщины быть "хорошенькой"для всех, но битой, или самодостаточной и гордой, которую возможно осудят родственники мужа и его друзья... И все мы видим, какой чаще всего делают выбор наши женщины...
дА!бред думать, что мужчина измениться после суда))), эито наивно)), а ещё со штрафом то насмешили 8-) . женщина жертва сама развяжет узелочек, за копеечкой, чтобы "спасти" мужа. ну... или месяц без его з/п поживут)), которая уйдёт в пользу государства)), за избитую жертву....
Эх... Ирония...

[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 10:45]
Профайл

123
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть женщины,которые прям не могут жить без пилюлей и сами выпрашивают,зная чем всё закончится. А наше государство,да,всё на пополнение бюджета за счёт своих же граждан.

Далекий
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф с дебошира - бред полный. Это же из совместного семейного бюджета, то есть половина штрафа - из кармана жертвы. В голове не укладывается. А такой элементарной вещи как запретить на несколько месяцев приближаться к жертве и ее жилищу ближе чем на 100 метров под угрозой уголовного наказания - не предусмотрели

Всем общий
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Есть женщины,которые прям не могут жить без пилюлей и сами выпрашивают,

Полностью согласен сам в молодости с такими устраивал гладиаторские бой.Ну и бой без правил были.

§ 112
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф из бюджета семьи во первых это просто идиотизм.
Во вторых интересно, как супруг может изнасиловать жену?
В статье написан полнейший маразм..
И в третьих - сама виновата..
Муж глава семьи и его слово - Закон..
Профайл

§ 112
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказание тоже непонятное..
Вон недавно писали что жена с кем попало у него на глазах ему рога наставляет.
Попугал и дали 8 лет..
Профайл

Жена
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Это Ваши умозаключения - просто идиотизм и полнейший маразм. Как только не надоело писать всякую чушь? Или, я стесняюсь спросить, Вы снова пьЯны?

§ karik
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 16.07.17 - 06:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно получается! При семейном замесе страдает жена как потерпевшая, потом с оплатой штрафа страдает муж, а выигрывает только государство! Бабосы-то упали на счет!
Профайл

§ Vital
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут полюбому мужик попал. К примеру женился он на принцесе а позже принцеса превратилась в вчк и ей бац в личеко. И в тюрьму пожизнено за непотриатизм. Или к примеру вчк покувыркалась с содрудником по работе а муж ей раз кулаком в личико и в тюрьму с штрафом.
Профайл

Алибек
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно надо штрафы еще больше увеличить, пошла жена пожаловалась, а мужику такой штраф, что бы семья еще лет пять расплачивалась и жила на одном хлебе и чае, не нравиться разойдись, вот у меня был сосед дедушка ныне покойны, дети все взрослые состоятельные, всегда бил бабку, уже был маленький, стары, немощны, а бабушка здоровая сильная и он постоянно ее колотил, ей советуют да убежала бы когда колотить начинает или дала бы отпор, так она что отвечает да у него сердце слабое не дай бог инфаркт или что, я то потерплю, я здоровая пятьдесят лет меня бьет и ни че, а он хоть душу отведет на мне, так она его любила, бабушка померла раньше, дед еще пол года жил постоянно плакал все по бабушке тосковал и помер наверное от тоски, любовь и такая бывает.

§ Vital
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отстойная у вас история Алибек. Есть другая.
Жила была бабуся Вчк. И била она и мочила она деда Алибека. А инфаркт ну не как неприходил к ним. И че только непробывали. А когда пришли красные вчк сразу перенегилась и сразу стала красной . Красные ушли она стала белой. Жизнь у ней такая. А Алибеку выбор не большой остался. Гривой махать только.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 2
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх