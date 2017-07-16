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≡ Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворник - это звучит гордо, уверены сегодня костанайцы, которым посчастливилось жить по адресу Садовая, 49. А убедила их в этом пенсионерка Лариса Владимировна Лебедева, которая 5 лет назад устроилась на работу в их ПКСК.
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далекий
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сломают ВСЕ жалко будет

Денис
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как жа ето без согласования в акимате строят малые архитектурные формы -то?)))

!О!
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец женщина! Трудолюбивая, делает конкретное благо. Почитали б статью те,кто свой подьезд не считает нужным убрать и мусор возле входа складывает.

Денис
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЮ ,конечно найдутся отморози,которые все сломают. ну, на ето надо установить камеру наблюдения и потом ентих отморозей отчебучить разок-другой. вон, у нас первые годы ломали горки во дворе,так надо просто вандалоустойчивее делать поначалу,а потом и детки привыкают к хорошему быстро и уже сами следят за порядком)а как наши детки нацчатся хорошему,еслиничего хорошего ,кроме загаженных газонов автостоянки во дворе ничего не видят?

Денис
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот,интересно, бабушка трудится ,убирает во дворе мусор. Почему ей не платят за ее работу? Или жильцы аки блаженные не понимают ,что за труд надо оплачивать?? Ну, не станет бабушки,так и засрутся соседи по дому?так ,что ли? а так платили бы по 200 с квартиры в месяц и бабушке лишний доход к пенсии и людям не стыдно,что живут за чужой счет бабушки в приличных дворах.

§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю тут судебное дело нарисовается. С плагиател кто? Юджин или бабуся? Надобно разобратся .
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у6
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот! человек работает с душой! если бы так каждый работал, глядишь наш город был бы намного лучше. Ее надо бы председателем ПКСК сделать, глядишь не только двор лучше был, но и сама многоэтажка стала бы лучше.

§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот только попробуйте сказать что пенсы в казахстане плохо живут и что им нужен хлеб дешевый . Бабуся на свои пенсионые деньги развлекается.
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§ Добринцофф
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5327
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.07.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чё-то не понял у нас и зимой и летом вроде один двор самый лучший был,у Юджина в 9мкр.,а конкуренты то не дремлют оказывается. ;-)
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* Доктор СИЗО
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3531
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замакима города надо поставить эту женщину.
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Грибочек
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше руководителем ЖКХ

§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Категорически против. Она же во дворах наставит деревяные деревенские туалеаты с цветочками и птичками искуственными вокруг. Выгода на лицо. Меньше платить в пкск за всякие санканализации и т.д.
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§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К томуже . Если ее постааить в руководство жкх она начнет красоту наводить а завтра и юджин решит в жкх идти . Тупик. Город придет в тупик. Все начнут деревья и цветы поливать. А это плохо. Это не линия партии! Таких быстро уничтожат. За экогеноцид. Как такое возможно спросите ? Да лекго! Просто нужно модернизировать сознание.
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§ 112
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загнались в общежития и колотят..
Да частный дом возьми и будет тебе счастие!
Вот это вот нереализованные какие то жизненные позиции, убивают просто!
На фик никому не надо сие изобретение, люди в коропках живут, не на улице или в частном секторе и ин это ну не надо!
Еще и платить, за что?
За общагу где все общее кроме самой квартиры?
Просто много свободного времени, пенсия, делать нечего..
Все такие будем..
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