Денис Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки... #5







Отправлено: - 10:06 вот,интересно, бабушка трудится ,убирает во дворе мусор. Почему ей не платят за ее работу? Или жильцы аки блаженные не понимают ,что за труд надо оплачивать?? Ну, не станет бабушки,так и засрутся соседи по дому?так ,что ли? а так платили бы по 200 с квартиры в месяц и бабушке лишний доход к пенсии и людям не стыдно,что живут за чужой счет бабушки в приличных дворах.