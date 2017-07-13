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Страница 29 из 29«1...272829
Куратор темы: Валентин
§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
вот как шутит «Сборная Камызякского края» из Казахстана.

Я так понял, шутка юмора была про "Сборная Камызякского краяиз Казахстана"? Если что, они из Астрахани.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6239
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот пишет представитель крыла националистов-патриотов, Мұхтар Тайжан на своей странице в Фейсбуке:

Мұхтар Тайжан

Я, конечно, тоже наблюдаю дискуссию Аблязов-Косанов-Ергалиева-Мамбеталин по новым партиям и движениям (хоть двое из них у меня в бане)).
Что я хочу сказать? Нам нужны выборы в парламент по новой системе, половина из депутатов должны выбираться на мажоритарной основе, партии должны создаваться на раз - из количества 10-15 человек.
Пусть будет несколько партий, называющих себя оппозиционными, несколько партий т.н. "национал-патриотических", несколько центристских, провластных, Нұротан, Жасотан, Азат и т.д. Не надо никому запрещать заниматься политикой и бороться за голоса избирателей.
Общая цель должна быть одна - добиться новых выборов в парламент по новой системе. Не скрою, в этом случае я тоже буду искать союзников и стартовать на таких выборах.
Почему нам нужны новые выборы в парламент? Потому, что нет площадки для обсуждения государственных проблем. Все эти государственные проблемы от отсутствия их обсуждения в стенах парламента:
- тупые, а на самом деле вороватые освоения госсредств на мертворожденные проекты,
- непонятные налоговые льготы отдельным предприятиям и бизнесам,
- отказ в открытом земельном кадастре,
- непомерная госпомощь частным коммерческим банкам,
- намерение строить АЭС,
- размещение банка ядерного топлива,
- гибель людей в степи от падающих с неба ракет,
- волюнтаристские, бессистемные подходы в сфере образования
- последняя в списке, но первая по значимости - государственная идеология.
Исполнительная власть должна быть подконтрольная такому многоголосому парламенту. Лучшего варианта человечество пока не придумало. Поэтому предлагаю поставить общую цель-минимум -
добиться новых выборов в парламент по новой системе. А там пусть народ решает, кому доверяет и кому отдаст свои голоса.
----------

Ну что, успех в принципе гарантирован - популизм всегда нравился избирателям, особенно если честно сказать "граждане! ваши деньги воруют и отдают не тем кому надо! выбирайте меня, и деньги отдадут тем кому надо!"
С государственной идеологией, кстати, придётся подправить Конституцию - но какие проблемы, по накатанной-то.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6239
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.07.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ADEBIPORTAL.KZ: «Жазушы Дулат Исабековтің бір күні» («Один день писателя Дулата Исабекова») - Литературный портал публикует интервью с известным писателем Дулатом ИСАБЕКОВЫМ, который критикует казахоязычные издания за чрезмерные похвалы в адрес писателей и поэтов.

“Недавно в Москве вышел четырехтомник моих произведений. Была презентация сборника, пришли именитые писатели и журналисты. Об этом событии писали казахские и российские СМИ. Мне понравились публикации в русских изданиях. Они не пишут просто хвалебные статьи. А мы если хвалим, то возносим до небес, если критикуем - можем сровнять с землей. Нет золотой середины. К примеру, я против выражения «великий писатель». У нас нет великих, кроме Абая и АУЭЗОВА. Остальные все видные или известные литераторы. Меня как-то тоже назвали «великим», я против этого», - сказал он.
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