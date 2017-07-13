Валентин Re: Новости казахской прессы #422





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6239

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:04 А вот пишет представитель крыла националистов-патриотов, Мұхтар Тайжан на своей странице в Фейсбуке:



Мұхтар Тайжан



Я, конечно, тоже наблюдаю дискуссию Аблязов-Косанов-Ергалиева-Мамбеталин по новым партиям и движениям (хоть двое из них у меня в бане)).

Что я хочу сказать? Нам нужны выборы в парламент по новой системе, половина из депутатов должны выбираться на мажоритарной основе, партии должны создаваться на раз - из количества 10-15 человек.

Пусть будет несколько партий, называющих себя оппозиционными, несколько партий т.н. "национал-патриотических", несколько центристских, провластных, Нұротан, Жасотан, Азат и т.д. Не надо никому запрещать заниматься политикой и бороться за голоса избирателей.

Общая цель должна быть одна - добиться новых выборов в парламент по новой системе. Не скрою, в этом случае я тоже буду искать союзников и стартовать на таких выборах.

Почему нам нужны новые выборы в парламент? Потому, что нет площадки для обсуждения государственных проблем. Все эти государственные проблемы от отсутствия их обсуждения в стенах парламента:

- тупые, а на самом деле вороватые освоения госсредств на мертворожденные проекты,

- непонятные налоговые льготы отдельным предприятиям и бизнесам,

- отказ в открытом земельном кадастре,

- непомерная госпомощь частным коммерческим банкам,

- намерение строить АЭС,

- размещение банка ядерного топлива,

- гибель людей в степи от падающих с неба ракет,

- волюнтаристские, бессистемные подходы в сфере образования

- последняя в списке, но первая по значимости - государственная идеология.

Исполнительная власть должна быть подконтрольная такому многоголосому парламенту. Лучшего варианта человечество пока не придумало. Поэтому предлагаю поставить общую цель-минимум -

добиться новых выборов в парламент по новой системе. А там пусть народ решает, кому доверяет и кому отдаст свои голоса.

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Ну что, успех в принципе гарантирован - популизм всегда нравился избирателям, особенно если честно сказать "граждане! ваши деньги воруют и отдают не тем кому надо! выбирайте меня, и деньги отдадут тем кому надо!"

С государственной идеологией, кстати, придётся подправить Конституцию - но какие проблемы, по накатанной-то.