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≡ Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворник - это звучит гордо, уверены сегодня костанайцы, которым посчастливилось жить по адресу Садовая, 49. А убедила их в этом пенсионерка Лариса Владимировна Лебедева, которая 5 лет назад устроилась на работу в их ПКСК.
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далекий
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сломают ВСЕ жалко будет

Денис
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как жа ето без согласования в акимате строят малые архитектурные формы -то?)))

!О!
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец женщина! Трудолюбивая, делает конкретное благо. Почитали б статью те,кто свой подьезд не считает нужным убрать и мусор возле входа складывает.

Денис
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЮ ,конечно найдутся отморози,которые все сломают. ну, на ето надо установить камеру наблюдения и потом ентих отморозей отчебучить разок-другой. вон, у нас первые годы ломали горки во дворе,так надо просто вандалоустойчивее делать поначалу,а потом и детки привыкают к хорошему быстро и уже сами следят за порядком)а как наши детки нацчатся хорошему,еслиничего хорошего ,кроме загаженных газонов автостоянки во дворе ничего не видят?

Гость
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство




Отправлено: 16.07.17 - 10:06
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§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю тут судебное дело нарисовается. С плагиател кто? Юджин или бабуся? Надобно разобратся .
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Гость
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство




Отправлено: 16.07.17 - 10:38
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