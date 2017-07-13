Валентин Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #350





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:55 Согласный, один из лучших среди доступного у нас, без заморочек с интернет-заказами.

Мне ещё в своё время очень нравился Illy в банках, только его надо употребить в течении недели-двух после вскрытия, быстро выдыхается.