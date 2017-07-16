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§ NG.kz
Как у нас кладут асфальт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15/07/2017 22:00 Кладут асфальт сразу после ливня. Это же временный, всё равно в следующем году новый стелить) [video]https://www.youtube.com/watch?v=e_UztxkNA5E[/video]
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§ Vital
Re: Как у нас кладут асфальт
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Успокойтесь уже. Модернизируйте сознание свое. Какая разница какая погода. Современый асфальт он что в дождь что в жару ВРЕМЕНЫЙ .
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Гость
Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 16.07.17 - 10:46
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