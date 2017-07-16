Денис Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки... #4







Отправлено: - 09:58 НЮ ,конечно найдутся отморози,которые все сломают. ну, на ето надо установить камеру наблюдения и потом ентих отморозей отчебучить разок-другой. вон, у нас первые годы ломали горки во дворе,так надо просто вандалоустойчивее делать поначалу,а потом и детки привыкают к хорошему быстро и уже сами следят за порядком)а как наши детки нацчатся хорошему,еслиничего хорошего ,кроме загаженных газонов автостоянки во дворе ничего не видят?