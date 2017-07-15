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§ NG.kz
Самоуправство?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве законно магазин Виолетта перегораживает стоянку перед своим входом специальными конусами? Как может быть часть пр.Абая быть частной собственностью?
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§ seroff
Re: Самоуправство?
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подъехал отодвинул послал и припарковался
Профайл

Сосед
Re: Самоуправство?




Отправлено: 15.07.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди дали взятку,а им дали в аренду. Так что все почти законно)

ЮКА
Re: Самоуправство?




Отправлено: 15.07.17 - 21:55
Комментарий удален модератором.

ЮКА
Re: Самоуправство?




Отправлено: 15.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там конусы! Нас когда-то не впустили в магазин из-за того, что отказались оставить дамскую сумочку с документами в камере хранения. До сих пор думаю, что же за товар у них такой ценный, который можно было бы в ней незаметно вынести. С тех пор и желания нет зайти.

100
Re: Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно делает. Хозяина тоже можно понять. Когда в начале 2000х строились эти магазины,парковку все делали сами за свои деньги соответственно для удобства своих клиентов. Сейчас же там всё утыкано личными авто бедных менеджеров Сбербанка России до самого Стомеда. Какого крена он должен предоставлять стоянку для тех, кто просто тупо поставит авто на весь день, просто потому, что ему здесь удобно?

§ Адам
Re: Самоуправство?
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 16.07.17 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему за это не привлекут собственников магазина Виолетта?


А почему-БЫ не обратиться с жалобой в прокуратуру?



[Исправлено: Адам, 15.07.2017 - 08:31]
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§ Vital
Re: Самоуправство?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему вы решили что часть улицы абая не может быть частной? Ващето у нас вся страна находится в частной собствености одного человека. Полюбому этот кусочик улицы частный. Только не виолеты. Они незаконо полюбому себе присвоили кусочек земли. Жалуйтесь на верх .
Профайл

Гость
Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 10:12
Комментарий проходит проверку.
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