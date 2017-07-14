Цитата: Доктор СИЗО:

Думаю, что в город всерьез и надолго пришли какие то чужие люди, которые запросто могут переименовать улицу, вырубить рощу деревьев, или превратить их в инвалидов, навязать газовую или иную услугу..

да вы правы, не наши они нахватались на западе всяких идей по благоустройству, и хотят их внедрить, при этом не учли наш менталитет свободных людей, ну не могу я без отвращения смотреть на тротуары замощенные брусчаткой, на подстриженные газоны, и деревья подстриженные по артикулу западных архитекторов, разве смогу теперь выпустить в рощу на моей улице, к примеру корову чтоб она смогла попастись? нет конечно там ведь будет трава выкошенная по артикулу тех же "специалистов" при чем сорта не пригодная для корма, а коз куда выпускать? им так нравились ветки кустарников в этой роще, а куры, гуси, а как быть если случится встретиться с Саньком и Вованом, где просто сесть и выпить идти в Паб Beer House? да и не люблю я эти рестораны, мне милее где нибудь возле дома на природе, так если пойдет то завтра проведут канализацию и заставят дома устанавливать сантехнику, проводить домой газ, воду? так я привык к туалету во дворе на свежем воздухе, да и зачем мне все эти

душевая кабина NEW RENOM, когда у меня во дворе банька, принес флягу воды из колонки, протопил ее резиной и пластмассой, пять минут и готово, скупался в неделю раз и достаточно, да я чувствую как и вы что конец всему этому, там и улицу назовут не по нашему.