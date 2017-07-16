/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 428 из 428«1...426427428
Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра пойду презент старику охраннику на даче отдам, еще за хорошую охрану за зиму не расплатился.
Сегодня остановил уже на проходной, спрашивпл как дела..
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
они про чью то жену с Тобола рассказывали, наверняка местные?

А чёрт их знает,Марик. Когда я уехал с деревни им лет по 18 было.
Фамилии мне нужны. На фотках я бы их всёравно не узнал... :lol:
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кладка кирпича та же или уже новая?
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Фамилии мне нужны. На фотк

Не, они старенькие, то есть местные, они то фомилии немцев называли у меня, на Э, потом еще какую то, потом камазист какой то.
Не местные бы не знали.
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дерево сухое около третьего дома твой ровесник?
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А кладка кирпича та же или уже новая?

Марик,дом построен в 1955году,из самана,
что это знаешь. Обмазан он был глиной.
Со временем уже пошла штукатурка.
А с чего отец решил его обложить кирпичём,
да ещё стоячим - не знаю.Может думал,
что красивей будет. А дом нам штукатурили
девочки- практикантки,у нас на практике
в совхозе были.Мне лет 13 тогда было.
Жаль...
:oops:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ни то фомилии немцев называли у меня, на Э

Не Марик,не могу сказать,кто такие... :oops:
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чего отец решил его обложить кирпичём,

А, ну я и подумал что это ваша еще кладка, не нового хозяина.
Отец значит спец был, не каждый так ложил тогда.
Стоит до сих пор..
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ерево сухое около третьего дома твой ровесник?

Не,Марик,деревтя старше меня.А ваще их там было
или 2 или 3. Точно - не помню... :-o
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но дорога классная там до Октябрьского.
И все таки пара машин с Актобе пронюхали, у меня спрашивали как попасть на трассу..
Многие то на грейдер на Павловку выезжают и оттуда на Лисаковск гонят по незнайке.
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11324
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но дорога классная там до Октябрьского.

Марик,если ты говоришь о дороге с Октябрьского
На Коржункуль,то раньше это была технологическая.
то есть по ней БЕЛАЗАМИ из Коржункуля возили
руду в Лисаковск... :lol:
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,если ты говоришь о дороге с Октябрьского
На Коржункуль,то раньше это была технологическая.

Не, то на Белинский?
Там я гонял как то.
Эта же Октябрьский Новоильинка асфальт с одной стороны, грейдер с другой стороны.
Но где то с километр или половина, там нет дороги практически, потом сражу ровный асфальт за Новоильинкой в сторону Козыревки Октябрьского..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 428 из 428«1...426427428
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх