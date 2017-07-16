Цитата: drakon:

Марик,если ты говоришь о дороге с Октябрьского

На Коржункуль,то раньше это была технологическая.

Не, то на Белинский?

Там я гонял как то.

Эта же Октябрьский Новоильинка асфальт с одной стороны, грейдер с другой стороны.

Но где то с километр или половина, там нет дороги практически, потом сражу ровный асфальт за Новоильинкой в сторону Козыревки Октябрьского..