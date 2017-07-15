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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, меня ждет королевский ужин..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Суббота..
По гарячаму щящлыку?
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руга
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По гарячаму щящлыку?


за базар отвечаешь?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, как я люблю такие яркие моменты..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руга:
базар отвечаешь?

Конечно, могу фото потом скинуть..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между прочим заметил, у естественных кур жир желтый, у этих белый, насыщенный нитратами или чем там еще..
У тех как сало что ли..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в путь..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чебаркульская курятина в ход пошла
А хде патриотизм?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока в город заехал.
Вот рабам ягоды, мне мясо..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабы жарят мне мясо, пока я машыну отдраиваю грублй чисткой, то есть ведром, щеткой от комаров с деревни и всяких мух и кузнечиков..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как обычно, я ем первый и все терпеливо смотрят пока глава стаи насытится.
В том числе моя суженная..
А то не пойду с ней в супермаркет.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои владения..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин..
Пока писал полицейские подъехали, стоянка в неположенном месте..
Пришлось отдать штуку..
Мне комменьы писать дорого обходится..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои плантации..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я Легенд.., ой..
Я Хозяин!
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Ответить Новый топик
Страница 227 из 228«1...225226227228»
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