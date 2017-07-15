112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3401





(Пользователи) Сообщений: 4112

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:16 Ну и как обычно, я ем первый и все терпеливо смотрят пока глава стаи насытится.

В том числе моя суженная..

А то не пойду с ней в супермаркет.



