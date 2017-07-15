ЮКА Re: Самоуправство? #4







Отправлено: - 22:05 Что там конусы! Нас когда-то не впустили в магазин из-за того, что отказались оставить дамскую сумочку с документами в камере хранения. До сих пор думаю, что же за товар у них такой ценный, который можно было бы в ней незаметно вынести. С тех пор и желания нет зайти.