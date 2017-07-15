Цитата: - Когда полицейский остановил машину, пассажир не имел права покидать машину. Он что, арестованный? Кто санкционировал арест пассажиров этому полицейскому? Это нарушение прав гражданина. Почему эта норма коррупционная? Да потому что сержант полиции, когда остановил машину, он водительское удостоверение вот так смотрит, вот так смотрит, по рукам похлопает, номер посмотрит, а сам поглядывает, кто-нибудь выскочит или нет? Если выскочит, то тут же стоп - и два МРП , а два МРП — это почти 11 тысяч. А водитель и пассажир говорят: «Командир, может разойдемся?». Это коррупционная норма. Жесткая коррупционная норма, поэтому мы считаем, что ее применять ни в коем случае нельзя, - сказал Косарев.

в сша никто не покидает салон. руки водителя на руле, пассажиров - на панели или спинке переднего сидения.

думаю, что у нас потом вернут это требование.

кроме того, не секрет, что иногда пассажир выходит и активно присоединяется к беседе водителя с жппшниками.

ну а пытаются развести вообще по любому нарушению.