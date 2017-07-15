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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11314
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю такой он много лет..

Да,этот Памятник был Сделан к
50-летию Победы в ВОВ. Я ещё
пацаном был,когда его -поставили.
Жил у нас в деревне мужик один.
Возле Гаража.Гараж на фотке - есть.
Так если смотреть от гаража на улицу,
напротив,так там дом стоит.Забор у него
бетонный,такой красивый дом.
Что за мужик был - не знаю,тогда
мал нщё был.Но в наших краях
да и в нашем посёлке жили Диссиденты.
Один жил у нас,другой в Тоболе.
И что интересно - оба Художники.
А этот наверное скульптором наверное был... :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11314
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какой то сельсовет что ли или акимат..

Да Марик,раньше был Сельсовет,теперь Акимат,
и Контора,отец мой там несколько лет,
до пенсии - работал гл.Диспетчером
Совхоза.А вот что это за зелёное-здание,
не помню.После Армии - уехал в Тарановку,
покорять Райцентр. В деревне бывал примерно
раз в месяц. А когда уехал в Убаган и того
меньше. Но Память ещё немного работает... :lol: :oops:
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