112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3396





(Пользователи) Сообщений: 4107

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:47 Между прочим заметил, у естественных кур жир желтый, у этих белый, насыщенный нитратами или чем там еще..

У тех как сало что ли..