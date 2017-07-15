drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6391





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Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:09 Цитата: drakon:

Думаю такой он много лет..

Да,этот Памятник был Сделан к

50-летию Победы в ВОВ. Я ещё

пацаном был,когда его -поставили.

Жил у нас в деревне мужик один.

Возле Гаража.Гараж на фотке - есть.

Так если смотреть от гаража на улицу,

напротив,так там дом стоит.Забор у него

бетонный,такой красивый дом.

Что за мужик был - не знаю,тогда

мал нщё был.Но в наших краях

да и в нашем посёлке жили Диссиденты.

Один жил у нас,другой в Тоболе.

И что интересно - оба Художники.

А этот наверное скульптором наверное был...