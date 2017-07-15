NG.kz В Костанае прошло открытое первенство области по танцам на колясках



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:06 Участие в турнире, который прошел в п. Затобольск 13 июля, приняли 9 спортсменов с ограниченными возможностями из Костаная, Рудного и Экибастуза, а также их партнёры. Зрителей в зале не было, участники поддерживали друг друга аплодисментами и ободряющими криками.

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