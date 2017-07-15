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§ NG.kz
В Костанае прошло открытое первенство области по танцам на колясках
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участие в турнире, который прошел в п. Затобольск 13 июля, приняли 9 спортсменов с ограниченными возможностями из Костаная, Рудного и Экибастуза, а также их партнёры. Зрителей в зале не было, участники поддерживали друг друга аплодисментами и ободряющими криками.
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Джек
Re: В Костанае прошло открытое первенство области по танцам на...




Отправлено: 15.07.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята! Хорошо танцуйте.
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