Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6386





(Пользователи) Сообщений: 3528

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:35 Спасибо Мереке Заканович за содержательный рассказ про деревеньку Дракоши....заставил и меня очень сильно поволноваться....целинные поселки, они же все одинаковые...

- когда встречаюсь в гостях с людьми со своего поселка Басбек, начинаю завидовать им, что они до сих пор там живут....а может и не надо было мне уезжать оттуда....

- интересно, как сложилась бы моя судьба....останься я там .....в своем поселке....