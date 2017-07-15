112 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #902





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:24 Цитата: Горожанин_kst:

акриловую или стальную ванну?

Сколько у меня стальных, это бюджетка, скажу сразу, ну их, если бабки немного позволяют.

Вот акриловая душевая разъедающего Санокса не боится, хоть на час натери и оставь..

А акриловая ванна впервые ставлю, 29 000 плюс ношки простые, 4000 тенге по моему, сложные 8000.

Но сложные не нужны, если ты ее сам по бокам положишь на что то, так думаю, тем более если вместо экрана кафель плюс основа.

Пеной акрилку наверно не надо, она не шумная, у меня душевая не шумит, самая дешманская, без "угла".

А марка модель это как с сотками, все они китайские и одного думаю качества, ну наверно так.

Цена там зависит скорее от держалок, встроенных кранов и масажек, если напор хороший.

Но думаю это не практично..

Сейчас потому на них наверно везде скидки..