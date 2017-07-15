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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Горожанин_kst
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик-джан, ну ка скажи чё лучше воткнуть, акриловую или стальную ванну? Понимаю что для того чтоб не гремела и остывала медленнее надо и ту и другую "дорабатывать" пеной. Мож какой конкретный экземпляр (марка-модель) посоветуешь?

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.07.2017 - 19:16]
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
акриловую или стальную ванну?

Сколько у меня стальных, это бюджетка, скажу сразу, ну их, если бабки немного позволяют.
Вот акриловая душевая разъедающего Санокса не боится, хоть на час натери и оставь..
А акриловая ванна впервые ставлю, 29 000 плюс ношки простые, 4000 тенге по моему, сложные 8000.
Но сложные не нужны, если ты ее сам по бокам положишь на что то, так думаю, тем более если вместо экрана кафель плюс основа.
Пеной акрилку наверно не надо, она не шумная, у меня душевая не шумит, самая дешманская, без "угла".
А марка модель это как с сотками, все они китайские и одного думаю качества, ну наверно так.
Цена там зависит скорее от держалок, встроенных кранов и масажек, если напор хороший.
Но думаю это не практично..
Сейчас потому на них наверно везде скидки..
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§ kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2793
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот этот вместо Фэри набрал по акции по 345, 550 грамм, вроде ниче, вроде как лучше Капли.
Фэри то никто не переплюнет, но больно Фэри дорогое стало за 900 грамм..

Мда ,экономить неумеешь.
Купи вот это,770 по акции за 900мл зато, хватает в 2 раза дольше чем фейри.
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Этот раньше брал, но на акции еще не нарвался, без акций дороже Фери и опять же напряг что и они начали мутить с 900 граммами..
Значит начинают дурилкой заниматься..
Может потому перестал брать.
А так хорош, этот безусловно.
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Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 15.07.17 - 19:43
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Страница 61 из 61«1...596061
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