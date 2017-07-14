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≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Палочка Коха:
если уж от ликвидации бродячих животных никуда не деться, нужно делать это более гуманно, существуют специальные препараты, усыпляющие раз и навсегда, и специальное ружьё, со шприцем, животное умирает не мучаясь, и выглядит это не зверски (в том числе и для случайных свидетелей, детей) не думаю, что бы цена таких девайсов была намного дороже обычного ружья с патронами.

вот молодцы"! какие гуманисты, решают как луче было бы убить Тобика, конечно, если бы это был какой нибудь бездельник "Алабай" с дипломами и ошейником за 10 000 долларов охраняющи всего лишь один коттедж, наверное даже мысли не было бы убить его хоть он и порвал бы кого, а так Тобик наш местный Кустанайской породы, можно сказать из народа, сколько раз он спасал простых людей из этой улицы от всяких органов, сколько раз они посрамленные с порванными штанами убегали от него и его товарищей, вот они наши истинные защитники простого народа, эх вы, а ведь с убийством Тобика начинается наступление на патриархальны быт Кустаная, как я люблю эти тихие улочки Кустаная, где свободно пасутся гуси, за забором похрюкивает кабанчик,

[Исправлено: Gljuk, 15.07.2017 - 15:53]

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3528
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.07.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что в город всерьез и надолго пришли какие то чужие люди, которые запросто могут переименовать улицу, вырубить рощу деревьев, или превратить их в инвалидов, навязать газовую или иную услугу....от скуки ради перестрелять на улице всех Бобиков....это все звенья одной цепи....то ли еще будет....ой ой ей....((((((
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§ Палочка Коха
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
вот молодцы"! какие гуманисты, решают как луче было бы убить Тобика,

Я очень жалею животных, и Тобика в особенности. И очень против того, что случилось. Речь идёт не только о Тобике но и других животных. Вы читали комментарии? Общество большей частью против ВСЕХ животных на улице. Сама тоскую по моменту, когда собака была другом человека и имела право бегать хотя бы возле двора. Люди сами стали злее. И если бы я написала о том, что зря было совершено убийство Тобика (как и есть на самом деле), накинулись бы те, кто орет об опасности для себя, детей и т. Д. Не разбираясь в сути.

[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 17:48]
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Карамерген
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Палочка Коха:
имела право бегать хотя бы возле двора.

Я так понял она так же имеет право покусать ребёнка. Так? Посетите травмпункт, для просветления. Пообщайтесь с травматологами. Много интересного узнаете про этих шавок "возле двора"..

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Думаю, что в город всерьез и надолго пришли какие то чужие люди, которые запросто могут переименовать улицу, вырубить рощу деревьев, или превратить их в инвалидов, навязать газовую или иную услугу..

да вы правы, не наши они нахватались на западе всяких идей по благоустройству, и хотят их внедрить, при этом не учли наш менталитет свободных людей, ну не могу я без отвращения смотреть на тротуары замощенные брусчаткой, на подстриженные газоны, и деревья подстриженные по артикулу западных архитекторов, разве смогу теперь выпустить в рощу на моей улице, к примеру корову чтоб она смогла попастись? нет конечно там ведь будет трава выкошенная по артикулу тех же "специалистов" при чем сорта не пригодная для корма, а коз куда выпускать? им так нравились ветки кустарников в этой роще, а куры, гуси, а как быть если случится встретиться с Саньком и Вованом, где просто сесть и выпить идти в Паб Beer House? да и не люблю я эти рестораны, мне милее где нибудь возле дома на природе, так если пойдет то завтра проведут канализацию и заставят дома устанавливать сантехнику, проводить домой газ, воду? так я привык к туалету во дворе на свежем воздухе, да и зачем мне все эти
душевая кабина NEW RENOM, когда у меня во дворе банька, принес флягу воды из колонки, протопил ее резиной и пластмассой, пять минут и готово, скупался в неделю раз и достаточно, да я чувствую как и вы что конец всему этому, там и улицу назовут не по нашему.

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Я так понял она так же имеет право покусать ребёнка. Так? Посетите травмпункт, для просветления. Пообщайтесь с травматологами. Много интересного узнаете про этих шавок "возле двора"..

вот какие мы нежные стали, ну и покусала бы, ничего страшного, что из за этого убивать, вон сотрудников контролирующих органов каждый день кусают, ходят же живы и здоровы, правда нашелся один "стукачек" из новых изнеженных, из за него все и пошло, целую "зачистку" организовали, Тобика убили, теперь вся улица как будто после нападения врагов, они (жители) ясно и внятно сказали, что собаки нападают только на чужих, посторонним там делать нечего, так что нечего, заходить на чужую территорию.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:

Эт ты нам тут щас про улицу "Шаяхмета" заливаешь? Образцово-артикульно сварганенную борцами за новые порядки и артикулы на месте патриархальной улицы Павших борцов? Ну-ну. Там конкретно картина будущего города...картина маслом.
Помнишь (слышал может хотя бы) Козьму Пруткова? Про фонтан?Эт как раз про тебя.

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.07.2017 - 18:55]
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Карамерген
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Палочка Коха:
Я очень жалею животных, и Тобика в особенности. И очень против того, что случилось. Речь идёт не только о Тобике но и других животных. Вы читали комментарии? Общество большей частью против ВСЕХ животных на улице. Сама тоскую по моменту, когда собака была другом человека и имела право бегать хотя бы возле двора. Люди сами стали злее. И если бы я написала о том, что зря было совершено убийство Тобика (как и есть на самом деле), накинулись бы те, кто орет об опасности для себя, детей и т. Д. Не разбираясь в сути.
Логоре́я

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Эт ты нам тут щас про улицу "Шаяхмета" заливаешь? Образцово-артикульно сварганенную борцами за новые порядки и артикулы на месте патриархальной улицы Павших борцов?

вы то же из тех новых? я лично из консерваторов, я же ясно изложил свой позиции, вы читали предыдущий комент, горожанин будущего?

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Эт ты нам тут щас про улицу "Шаяхмета" заливаешь? Образцово-артикульно сварганенную борцами за новые порядки и артикулы на месте патриархальной улицы Павших борцов? Ну-ну. Там конкретно картина будущего города...картина маслом.

внимательно читайте, в том числе промеж строк.

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Эт ты нам тут щас про улицу "Шаяхмета" заливаешь? Образцово-артикульно сварганенную борцами за новые порядки и артикулы на месте патриархальной улицы Павших борцов? Ну-ну. Там конкретно картина будущего города...картина маслом.

вы хоть поняли, о чем и для кого я пишу?
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Страница 7 из 7«1...567
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