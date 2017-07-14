/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
Читать новость

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Палочка Коха:
если уж от ликвидации бродячих животных никуда не деться, нужно делать это более гуманно, существуют специальные препараты, усыпляющие раз и навсегда, и специальное ружьё, со шприцем, животное умирает не мучаясь, и выглядит это не зверски (в том числе и для случайных свидетелей, детей) не думаю, что бы цена таких девайсов была намного дороже обычного ружья с патронами.

вот молодцы"! какие гуманисты, решают как луче было бы убить Тобика, конечно, если бы это был какой нибудь бездельник "Алабай" с дипломами и ошейником за 10 000 долларов охраняющи всего лишь один коттедж, наверное даже мысли не было бы убить его хоть он и порвал бы кого, а так Тобик наш местный Кустанайской породы, можно сказать из народа, сколько раз он спасал простых людей из этой улицы от всяких органов, сколько раз они посрамленные с порванными штанами убегали от него и его товарищей, вот они наши истинные защитники простого народа, эх вы, а ведь с убийством Тобика начинается наступление на патриархальны быт Кустаная, как я люблю эти тихие улочки Кустаная, где свободно пасутся гуси, за забором похрюкивает кабанчик,

[Исправлено: Gljuk, 15.07.2017 - 15:53]

* Доктор СИЗО
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3528
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.07.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что в город всерьез и надолго пришли какие то чужие люди, которые запросто могут переименовать улицу, вырубить рощу деревьев, или превратить их в инвалидов, навязать газовую или иную услугу....от скуки ради перестрелять на улице всех Бобиков....это все звенья одной цепи....то ли еще будет....ой ой ей....((((((
Профайл

§ Палочка Коха
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
вот молодцы"! какие гуманисты, решают как луче было бы убить Тобика,

Я очень жалею животных, и Тобика в особенности. И очень против того, что случилось. Речь идёт не только о Тобике но и других животных. Вы читали комментарии? Общество большей частью против ВСЕХ животных на улице. Сама тоскую по моменту, когда собака была другом человека и имела право бегать хотя бы возле двора. Люди сами стали злее. И если бы я написала о том, что зря было совершено убийство Тобика (как и есть на самом деле), накинулись бы те, кто орет об опасности для себя, детей и т. Д. Не разбираясь в сути.

[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 17:48]
Профайл

Гость
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных




Отправлено: 15.07.17 - 17:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных




Отправлено: 15.07.17 - 18:13
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 111, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 2
Всего: 200

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх