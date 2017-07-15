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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 60 из 60«1...585960
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4094
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ножки

Там они не на ношках стоят практически, ну на ношках плюс боковины самосдельные.
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Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 15.07.17 - 17:27
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§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4094
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:32
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4094
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:37
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2791
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Шланг устанавливается на лет 12,

Я таки думаю это штраф.
Если не ошибаюсь на гибкий шланг разрешено только варочныее панели устанавливать,а газплиты на жёсткую сцепку.
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§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4094
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:45
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4094
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 18:03
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Профайл
Ответить Новый топик
Страница 60 из 60«1...585960
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