Сейчас молодняк работать не хочет, им бы все на "халяву"! Родители наскребли на учебу, а специальности по полученным знаниям нет! Куда идти работать, а никуда, сидят на шее своих родителей, гуляют, пьют! Вот надолго ли! Молодняк думает, что если в стране красиво говорят о счастье, праве на труд, то это означает счастье, вот вам молодежь - большая зарплата! Сейчас дураков среди работодателей нет, да и никто их не контролирует, даже прокуроры, им сейчас вы до лампочки! Прокуроры теперь занимаются по жалобам инвалидов, невменяемых и малолеток, как будто у нас страна инвалидов, невменяемых! Поэтому спасение утопающего - дело самого утопающего! Молодежь ищите работу, пока не поздно, за вас никто не будет зарабатывать на будущую пенсию! Все же кричали "Ура-Ура"! Пора и протрезветь и взять себя в руки и начать работать с минимальной з/п, а иначе вам удачи не видать! Труд какой бы он не был, это ваше будущее и ваших детей! В госслужбу лезут все, даже больные, но оно же не резиновое, да постоянно контролируется на коррупционность! Да и народ ненавидит коррупционеров! Радоваться надо, что для вас организовывают ярмарку вакансий"!Нигде никто вас не ждет! Предлагают работу, надо топать, если хотите лопать, а не сидеть на шее родителей! Коррупцией считается устройство по "блату"! Сейчас это легко отслеживается! И в будущем штрафы уйдут в прошлое, будет скорее всего изъятие вашего имущества и принудительный труд! Дармоеды стране не нужны - не работал, ногами дрыгал, на медстрахование не собирал, думал, что кормить будут не старость лет! Глубоко ошибется молодежь! Очень глубоко!