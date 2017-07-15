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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 60 из 61«1...58596061»
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ножки

Там они не на ношках стоят практически, ну на ношках плюс боковины самосдельные.
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срочно
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 15.07.17 - 17:27
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
меня хлама нэма,поэтому плиткой отделывали перед ванной.

Хорошо когда двушка и балкон остекленный, тогда или гардеропка есть или на балкон или лоджию запихать.
Я в хрущевке этим ограничен, балкон не застеклен.
Тот же Санокс, тот же веник с совком для подъезда подметать, те же тряпки для подъезда, пола, отдельно ванной и раковины куда то прятать нужно.
Тазик тоже куда то засунуть., белизну, там же дырку делаю, чтоб не упала и не разлилась тоже туда, это еще маленькая дырка..
Я вообще хотел экран для того поставить, но потом подумал попробую так..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня например на моих ста квадратах есть лишняя комната для барахла и солений..
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* kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2793
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Шланг устанавливается на лет 12,

Я таки думаю это штраф.
Если не ошибаюсь на гибкий шланг разрешено только варочныее панели устанавливать,а газплиты на жёсткую сцепку.
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
таки думаю это штраф.
Если не ошибаюсь на гибкий шланг разрешено только варочныее панели устанавливать,а газплиты на жёсткую сцепку.

Нет, в Костанае да, мне не разрешили гибкий с электроподжигом, но в Рудном если плита не электрическая, газовики вполне официально ставят шланги..
Ну и электрику можешь купить, втихоря только надо..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сперва ставил 5ти летние, потом десятилетние, теперь 15ти..
Потом буду ставить 20ти летние..
Между прочим газовикам выгодно..
А вот этот железный по окончании срока может при перегибе лопнуть..
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.07.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Установка газплиты..

Не рановато ли газплиту поставили?
Кругом разруха ещё.
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.07.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
включая кухонный гарнитур за сто тысяч примерно..

На маленькую кухню-хрущёвку,примерно 120-130 ламинат,150-170 МДФ.
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* kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2793
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А Санокс вообще зачем,он же ядовитый до жути,всё эмаль и фаянс разъедает, а глейды брызгают мокро,лучше сухое распыление брать.
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не рановато ли газплиту поставили?
Кругом разруха ещё.

По секрету скажу, отцепим..
Стены ровнять, или равнять, линолеум..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Санокс вообще зачем,он же ядовитый до жути,всё эмаль и фаянс р

Я газплиту свою Индезит и акриловую душевую уже лет 15 тру, нормально.
Да, с железными или стальными ваннами немного напряг, но это не санокса вина, это некачественные ванны..
Еще китайские некоторые газплиты этому подвержены..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот этот вместо Фэри набрал по акции по 345, 550 грамм, вроде ниче, вроде как лучше Капли.
Фэри то никто не переплюнет, но больно Фэри дорогое стало за 900 грамм..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картинка отлетела..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
маленькую кухню-хрущёвку,примерно 120-130 ламинат,150-170 МДФ.

Не понял это что, размеры?
Да я так и не смог начать делать кухни и корпусную.
В гараже свет не всегда дают и пока что руки не доходят.
Приценивался к циркуляркам, дорого.
А МДФ вообще там тяжело, это только если в промышленных масштабах, а так это наверно нереально дорого, дверки вырезать..
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Ответить Новый топик
Страница 60 из 61«1...58596061»
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