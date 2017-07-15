112 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #888





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата: kbkz1980:

меня хлама нэма,поэтому плиткой отделывали перед ванной.

Хорошо когда двушка и балкон остекленный, тогда или гардеропка есть или на балкон или лоджию запихать.

Я в хрущевке этим ограничен, балкон не застеклен.

Тот же Санокс, тот же веник с совком для подъезда подметать, те же тряпки для подъезда, пола, отдельно ванной и раковины куда то прятать нужно.

Тазик тоже куда то засунуть., белизну, там же дырку делаю, чтоб не упала и не разлилась тоже туда, это еще маленькая дырка..

Я вообще хотел экран для того поставить, но потом подумал попробую так..