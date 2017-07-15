/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Причина смерти матроса из Костанайский области в воинской части в Актау - суицид, заявила военная прокуратура		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Причина смерти матроса из Костанайский области в воинской части в Актау - суицид, заявила военная прокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело по факту смерти жителя Карабалыкского района Максата Шишимбаева в воинской части Актау, передано главному военному прокурору в Астану. Гибель срочника, по словам военного прокурора Актауского гарнизона, считают самоубийством. Причины и мотивы суицида не ясны. Близкие Максата намерены доказывать что его убили.
Читать новость

123
Re: Причина смерти матроса из Костанайский области в воинской...




Отправлено: 15.07.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как такое возможно, родители и месные говорят что есть следы ударов и входных отверстий 3, и готовы на эксгумацию чтоб доказать, как они могут говорить что самоубийство... Вообще уже страх потеряли перед народом, надо чтоб СМИ освещали это дело до конца, хотя этим безстыжим "людям" покажи три отверстия, не удевлюсь что они их все равно не увидят, замнут. Дай бог чтоб виновных, и прикрывающих судьба жестко наказала, чтоб прочувствовали они боль до глубины души.

архимед
Re: Причина смерти матроса из Костанайский области в воинской...




Отправлено: 15.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если был прижизненный удар по лицу тупым предметом, то это обстоятельство напрямую свидетельствует о убийстве! При этом экспертизой установлено, что были 3 выстрела в голову! Начальники погибшего матроса пытались и пытаются вместе с прокурором дело закрыть, чтобы их потом самих не закрыли за укрывательство особо тяжкого преступления! Пусть лучше сдаются те, кто стрелял в голову матросу! Все равно, шило в мешке не утаишь!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 111, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 3
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх