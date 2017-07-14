Цитата: Палочка Коха:

если уж от ликвидации бродячих животных никуда не деться, нужно делать это более гуманно, существуют специальные препараты, усыпляющие раз и навсегда, и специальное ружьё, со шприцем, животное умирает не мучаясь, и выглядит это не зверски (в том числе и для случайных свидетелей, детей) не думаю, что бы цена таких девайсов была намного дороже обычного ружья с патронами.

вот молодцы"! какие гуманисты, решают как луче было бы убить Тобика, конечно, если бы это был какой нибудь бездельник "Алабай" с дипломами и ошейником за 10 000 долларов охраняющи всего лишь один коттедж, наверное даже мысли не было бы убить его хоть он и порвал бы кого, а так Тобик наш местный Кустанайской породы, можно сказать из народа, сколько раз он спасал простых людей из этой улицы от всяких органов, сколько раз они посрамленные с порванными штанами убегали от него и его товарищей, вот они наши истинные защитники простого народа, эх вы, а ведь с убийством Тобика начинается наступление на патриархальны быт Кустаная, как я люблю эти тихие улочки Кустаная, где свободно пасутся гуси, за забором похрюкивает кабанчик,



[Исправлено: Gljuk, 15.07.2017 - 15:53]