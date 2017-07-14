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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.07.13
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|Отправлено: 15.07.17 - 11:05
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|Читаю... и диву даюсь.. Человека хотят посадить за свободу слова, ЭТО ЖЕ ПРЕЦЕДЕНТ! А люди здесь балагурят о своём... ни о чём...
во первых, это социально активный человек, он решил высказать своё мнение по поводу растраты (хищения)гос.средств. Которые же и мы с вами собираем господа, нашими налогами и другими поборами с нас.
Таких как он во всём казахстане на пальцах можно пересчитать. Если их пересажают, то разворовываться народное имущество будет с тотальной скоростью. вот его и посадить хотят те, кто ***опку свою прикрыть хотели бы... пукан то видно по делу у них горит...
А вы здесь трындите ни о чём,даже никто за дядьку то и не вступится!
Может его земляки петицию где создали, кто знает? В защиту, что бы подписаться за гражданина нашего. Нельзя социально активными гражданамми так разбрасываться... иначе останутся у нас только те, у кого голова в песке спрятана, и будем в стране своей ... опы наблюдать, в то время, как у чиновников-взяточников харя с жиру трескается.
Защитить нужно человека, или как минимум, показать властям, что люди видят это, и что они против такого беспредела. А это именно так и называется.
Ведь если не воровал - чего бояться будь прозрачен, выложи отчёт по растраченным народным средствам. Ан нет... знают... что рыло их в пуху по самые помидоры... А мы здесь сидим...хихикаем в комментариях... Дождёмся... не дай бог...
Так что просьба к сотрудникам НГ, или лицам, кто в курсе дела, если есть петиция, может кто ссылочку скинет, что бы подписать, или создать такую в защиту нашего соотечественника, которому не безразлична судьба страны.
не хорошо друзья... не думала я,что столько равнодушности под этой статьёй будет... может... поможем исправить дело?
[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 11:09]
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