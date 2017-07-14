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§ NG.kz
Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном многоэтажном доме Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты из Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК определили предварительную причину пожара в ЖК «Хайвил», унесшего 4 жизни. По их мнению, возгорание могло быть вызвано замыканием проводки.
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правп
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...




Отправлено: 14.07.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новостройки это страшная вещь

999
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...




Отправлено: 14.07.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще страшнее международный скандал с известным человеком!!

§ Стрелец
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...
Стрелец


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 14.07.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,и какова истинная причина пожара?Из текста следует,что озвучена всего лишь версия.Автор,поаккуратнее с заголовками!Народ,по привычке,все ещё верит написанному,но не надо этим злоупотреблять!
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безумец
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...




Отправлено: 15.07.17 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новые здания пожароопасные ,уже не раз горели дома ,МЧС знает причины всех возгораний ,старые высотки в этом плане безопасны ,пластик и пенопласт при сильном нагревании выделяет угарный газ ,но при строительстве все считают его дешевым и хорошим материалом ,,другое дело - электропроводка ,если правильно рассчитать защиту по всем помещениям здания ,то будет она срабатывать в нужный момент ,другое дело - кто конкретно обслуживает объект по электричеству ,скорее всего здесь дело пущено на самотек со стороны МЧС,,ведь при обслуживании домов идут затраты и тут уже не до качественной замены нарушений ,,далеко не все в МЧС знают как работает система энергопотребления жилых зданий ,поэтому и возникают данные пожары

§ JereK
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.07.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно как у нас могут стоять рядом и описываться свойства одного объекта: "Элитный жилой комплекс", "Квартриа 65 кв", "Коротящая и вызывающая пожары проводка" и главное: "пожар, вызванный замыканием проводки, унес жизни 4-х человек" (в свежепостроенном "элитном" жилом комплексе, ага).

В чем заключается элитность? Конечно же, в цене за квадратный метр. Все остальное такое-же как в деревянных бараках 30-х годов постройки, только в тысячу раз дороже. Где, блин, проводка, соответствующая международным нормам безопасности? Где, блин, автоматы, рассчитанные под максимальную нагрузку проводки? Где, блин, средства пожарной сигнализации, датчики дыма и пр.? Где, в конце концов, в "элитном жилом комплексе" средства автоматического пожаротушения? Хотя о чем это я, мы же в казахстане, детка..
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§ 112
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замыкание электропровотки..
Какая то чушь собачья..
Придумали бы что нибудь посерьезнее..
Можно было бы и молнию обвинить в поджоге, как с баранами..
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§ dandiv
Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 15.07.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замыкание? Врят-ли, вот плохой контакт - может быть причиной. При замыкании вероятность того, что не сработает автомат очень мала. А вот плохой контакт проводов в розетках, автоматах, выключателях, счетчиков приводит к нагреву соединения, а так как в современных строениях очень много легковоспламеняющихся материалов, то это и приводит к пожарам. Тем более сейчас электрики часто практикую последовательное соединение розеток для экономии провода. По идее должен стоять щиток в котором стоят автоматы (именно автоматы, а не один), шины, от которых на каждую розетку и каждый выключатель должен идти отдельный кабель. Плюс затягивание соединений должно производиться в несколько этапов - затянули, на следующий день подтянуть. Если в счетчике стоят по 2 болта на один провод, то затягивать нужно оба, а не один (были такие случаи).
p/s Я не электрик если что ;-) Просто почитав литературу себе дома стараюсь делать все по правильному. Счетчик подключал сам (все законно, с заявлениями), дома более 10 автоматов, два общих - один на дом, другой улица, после них отдельные автоматы на каждую пару комнат, на кухню, на всякие водогрейки и насосы. И то у меня неправильно - розетки и освещение должны сидеть на разных автоматах, у меня нет :-( Потихоньку дома делаю ремонт, поэтому потихоньку переделываю.
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