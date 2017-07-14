dandiv Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 406

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:40 Замыкание? Врят-ли, вот плохой контакт - может быть причиной. При замыкании вероятность того, что не сработает автомат очень мала. А вот плохой контакт проводов в розетках, автоматах, выключателях, счетчиков приводит к нагреву соединения, а так как в современных строениях очень много легковоспламеняющихся материалов, то это и приводит к пожарам. Тем более сейчас электрики часто практикую последовательное соединение розеток для экономии провода. По идее должен стоять щиток в котором стоят автоматы (именно автоматы, а не один), шины, от которых на каждую розетку и каждый выключатель должен идти отдельный кабель. Плюс затягивание соединений должно производиться в несколько этапов - затянули, на следующий день подтянуть. Если в счетчике стоят по 2 болта на один провод, то затягивать нужно оба, а не один (были такие случаи).

p/s Я не электрик если что Просто почитав литературу себе дома стараюсь делать все по правильному. Счетчик подключал сам (все законно, с заявлениями), дома более 10 автоматов, два общих - один на дом, другой улица, после них отдельные автоматы на каждую пару комнат, на кухню, на всякие водогрейки и насосы. И то у меня неправильно - розетки и освещение должны сидеть на разных автоматах, у меня нет Потихоньку дома делаю ремонт, поэтому потихоньку переделываю.