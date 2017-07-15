112 Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих... #5





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: kbkz1980:

Дал банковскую карточку и всё,а ты видимо привык ,что у тебя как у царя и бога женщина должна клянчить на свои нуж

Господи..

Ты это о чем?

На свои нужды или хобби женщина во многих семьях зарабатывает сама, в том числе и у меня..

А вот не нужно путать это с основными расходами, где мужик как глава семьи обяхан давать на это деньги либо сам брать основные продукты, такие как туша мяса, коммуналка, ремонт, прочее..

Или ты в семье вместо мужика все решаешь?

То тогда и не мужики у тебя были вовсе..