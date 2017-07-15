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§ NG.kz
В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих мужей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информагентства сообщают о появлении в китайском ТЦ бокс-офисов для мужчин, которые терпеть не могут ходить по магазинам, но вынуждены делать это за компанию со своими благоверными.
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Марте просто останавливаешься в паркинге и спишь..
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§ kbkz1980
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2789
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем мужчин вообще брать с собой в магазин?
Я что без его совета выбрать не могу .
И потрм шопинг не в радось,если рядом шоркает лапками уставшая моська мужика

:lol:
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
что без его совета выбрать не могу .

Сразу видно, неопытная!
Мужик берется не для совета..
Для поддержки штанов, для услуг рикши и наполненного кошелька, "чтоб не пропил"..
Совет дело десятое..
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§ kbkz1980
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2789
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для поддержки штанов, для услуг рикши и наполненного кошелька, "чтоб не пропил"..
Совет дело десятое..

Дал банковскую карточку и всё,а ты видимо привык ,что у тебя как у царя и бога женщина должна клянчить на свои нужды.



:lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дал банковскую карточку и всё,а ты видимо привык ,что у тебя как у царя и бога женщина должна клянчить на свои нуж

Господи..
Ты это о чем?
На свои нужды или хобби женщина во многих семьях зарабатывает сама, в том числе и у меня..
А вот не нужно путать это с основными расходами, где мужик как глава семьи обяхан давать на это деньги либо сам брать основные продукты, такие как туша мяса, коммуналка, ремонт, прочее..
Или ты в семье вместо мужика все решаешь?
То тогда и не мужики у тебя были вовсе..
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