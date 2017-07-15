112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6376





(Пользователи) Сообщений: 4083

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:58 Он сказал что это контора..

И опять же допрашиал Кто послал.

Дяде 62 года, имя и фамилия где то в машине записана..



