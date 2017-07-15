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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сказал что это контора..
И опять же допрашиал Кто послал.
Дяде 62 года, имя и фамилия где то в машине записана..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ним прокатились до фасада школы.
Он еще показать хотел где старая сгоревшая в 1972м году школа, но темно уже было..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то сельсовет что ли или акимат..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едем с дядькой дальше..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое здание коробка было и у нас в деревне..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то от старой школы, как он мне объяснил.
По пути хотел показать разрушенный ДК и памятник, но я его решил сперва отвезти..
Через мостик..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благополучно довезя дядьку, который рассказывал и рассказывал память, прошлое, говорил о друзьях, кстати тебе и остальным немцам уехавшим от него огромный привет, имя потом напишу, забыл, Куликов или как то так, я подьехал к мостику, сфотать памятник..
Но прям на нем трактор заглох..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришлось давануть опять крюк и подъехать с той стороны мостика..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно памятник..



Думаю такой он много лет..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то, не знаю что это..
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Только чтение)
Сообщений: 4356
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Мереке Заканович за содержательный рассказ про деревеньку Дракоши....заставил и меня очень сильно поволноваться....целинные поселки, они же все одинаковые...
- когда встречаюсь в гостях с людьми со своего поселка Басбек, начинаю завидовать им, что они до сих пор там живут....а может и не надо было мне уезжать оттуда....
- интересно, как сложилась бы моя судьба....останься я там .....в своем поселке....
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если говорить нельзя, то фотать можно..
От него вам всем немцам привет..
Просто он в толк взять не мог от кого я..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12295
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик! Спасибо дорогой. Я в шоке.
Столько фоток не ожидал увидеть.
Родительский Дом - узнал сразу.
Есть несколько мест,которые уже
не узнаю.А так всё очень знакомо.
Мереке Заканович - Человек Дела.
Сказал - Сделал.
Спасибо,Марик...

[Исправлено: drakon, 15.07.2017 - 19:35]
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мереке Заканович - Человек Дела.

Парень слова парень дела, дело делаю умело..
Мне работать не впадло, и в душе всегда добро....
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12295
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Просто он в толк взять не мог от кого я..

Мужик, бухой? Это Васька Куликов.
Одноклассник - моего брата,
и работали они вместе и бухали тоже...
:lol:
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