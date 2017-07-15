112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6382





(Пользователи) Сообщений: 4085

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:23 Благополучно довезя дядьку, который рассказывал и рассказывал память, прошлое, говорил о друзьях, кстати тебе и остальным немцам уехавшим от него огромный привет, имя потом напишу, забыл, Куликов или как то так, я подьехал к мостику, сфотать памятник..

Но прям на нем трактор заглох..



