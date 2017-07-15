112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6368





(Пользователи) Сообщений: 4096

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:13 Кстати тут меня остановил народ опять и начал требовать уже Кто послал..

Я им чуть не сказал имя Дракоша..

Вовремя одумался..

Пришлось импровизировать на ходу..

Но они всю подноготную начали выкладывать то ли о В, то ли о другом С..

Фамилии немецкие называли..



