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§ NG.kz
"Жесткую коррупционную" норму убрали из законодательства по вопросам дорожного движения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса Владислав КОСАРЕВ рассказал журналистам, почему в новом законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения» появилась норма, разрешающая пассажирам покидать автомобиль, остановленный полицейским.


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Re: "Жесткую коррупционную" норму убрали из...




Отправлено: 15.07.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нельзя сразу в начале пресекать такие нормы, где антикоррупционная экспертиза таких вот НПА, таких законов и правил очень много, разночтений и непоняток

Гость
"Жесткую коррупционную" норму убрали из законодательства по вопросам дорожного движения




Отправлено: 15.07.17 - 12:39
Комментарий проходит проверку.

§ Shegendalf
Re: "Жесткую коррупционную" норму убрали из...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 15.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А уважаемый депутат не хочет:
1) Инициировать законопроект о возврате незаконно выписанных по этой норме штрафов?
2) В следующий раз не нажимать кнопочки бездумно. А то как-то дохрена у нас принимается бреда в парламенте, который туда именно коррупционеры и тащут.
3) Все таки рассказать кого из депутатов тормознули полицейские, что обидевшись на них, депутаты всей толпой засунули им палочки в думательные места и запретили их вытаскивать? Ну мало ли, вдруг слышал. 8-)

А вообще, кстати, лично я Косарева уважаю. Мы с ним однажды в одном вагоне ехали, кстати плацкартном. Очень адекватный и простой дядька. Ни то что некоторые дамы любящие зарплату в супермаркетах Астаны спускать . ;-)

[Исправлено: Shegendalf, 15.07.2017 - 12:47]
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