Shegendalf Re: "Жесткую коррупционную" норму убрали из... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 114

Регистрация: 11.01.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 А уважаемый депутат не хочет:

1) Инициировать законопроект о возврате незаконно выписанных по этой норме штрафов?

2) В следующий раз не нажимать кнопочки бездумно. А то как-то дохрена у нас принимается бреда в парламенте, который туда именно коррупционеры и тащут.

3) Все таки рассказать кого из депутатов тормознули полицейские, что обидевшись на них, депутаты всей толпой засунули им палочки в думательные места и запретили их вытаскивать? Ну мало ли, вдруг слышал.



А вообще, кстати, лично я Косарева уважаю. Мы с ним однажды в одном вагоне ехали, кстати плацкартном. Очень адекватный и простой дядька. Ни то что некоторые дамы любящие зарплату в супермаркетах Астаны спускать .



[Исправлено: Shegendalf, 15.07.2017 - 12:47]