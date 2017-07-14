безумец Re: Названа причина пожара с четырьмя жертвами в элитном ... #4







Отправлено: - 01:51 новые здания пожароопасные ,уже не раз горели дома ,МЧС знает причины всех возгораний ,старые высотки в этом плане безопасны ,пластик и пенопласт при сильном нагревании выделяет угарный газ ,но при строительстве все считают его дешевым и хорошим материалом ,,другое дело - электропроводка ,если правильно рассчитать защиту по всем помещениям здания ,то будет она срабатывать в нужный момент ,другое дело - кто конкретно обслуживает объект по электричеству ,скорее всего здесь дело пущено на самотек со стороны МЧС,,ведь при обслуживании домов идут затраты и тут уже не до качественной замены нарушений ,,далеко не все в МЧС знают как работает система энергопотребления жилых зданий ,поэтому и возникают данные пожары