Палочка Коха Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 19.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 Наша проблема в том, что жертва хочет быть жертвой. Женщина в соплях и слезах на следующий же день, вместо того, что бы собрать вещи и уйти от ублюдка навсегда, бежит в полицию, с просьбой отпустить его, или же носит борщики, завёрнутые в тряпочку. а потом его выпускают и всё заново...

разводиться боятся, мотивируя это тем, что ребёнку нужен отец и т.д. только не думают, что ребёнок со сломанной психикой может похлеще папаши вырасти, или в другом случае, если это девочка,будет в будущем очередная жертва-мать.

ЕСЛИ женщина стала жертвой впервые, это можно простить, (не мужа простить!), но если после побоев она опять вернулась к нему, это уже её выбор, стать на этот путь.

Женщины, запомните, мужчина либо бьёт женщину, либо нет, и если он её бьёт, чаще всего это уже на всю жизнь, так как такое отношение к женщине,это его черта личности, характера. простить можно максимум один раз, и то с риском для себя. Если же женщина прощает снова и снова, видимо ей "нравится" быть жертвой. А что? жертва же защищена! Её все жалеют, о ней пишут, говорят... А если она разведётся знаете кем она станет в глазах окружающих? Агрессором, иначе - стервой бездушной, которая не только лишила детей отца, но и не прониклась к нему светлым чувством сожаления, когда он пришёл к ней в ногах валяться прощения вымаливать... Да! Она ещё сволочь будет потому, что бросила мужа в болезни алкоголизме, видимо не сильно то и любила, раз не начала бегать с ним по наркологам. В общем, сучка она такая... не способная принести себя в жертву...

вот и есть выбор у женщины быть "хорошенькой"для всех, но битой, или самодостаточной и гордой, которую возможно осудят родственники мужа и его друзья... И все мы видим, какой чаще всего делают выбор наши женщины...

дА!бред думать, что мужчина измениться после суда))), эито наивно)), а ещё со штрафом то насмешили . женщина жертва сама развяжет узелочек, за копеечкой, чтобы "спасти" мужа. ну... или месяц без его з/п поживут)), которая уйдёт в пользу государства)), за избитую жертву....

Эх... Ирония...



[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 10:45]