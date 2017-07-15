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§ NG.kz
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За бытовое насилие в Казахстане теперь будут привлекать только к административной ответственности, а не к уголовной. 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля поправки вступили в законную силу.
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марик
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Пойду своей нашизделяю по случаю)

§ Палочка Коха
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша проблема в том, что жертва хочет быть жертвой. Женщина в соплях и слезах на следующий же день, вместо того, что бы собрать вещи и уйти от ублюдка навсегда, бежит в полицию, с просьбой отпустить его, или же носит борщики, завёрнутые в тряпочку. а потом его выпускают и всё заново...
разводиться боятся, мотивируя это тем, что ребёнку нужен отец и т.д. только не думают, что ребёнок со сломанной психикой может похлеще папаши вырасти, или в другом случае, если это девочка,будет в будущем очередная жертва-мать.
ЕСЛИ женщина стала жертвой впервые, это можно простить, (не мужа простить!), но если после побоев она опять вернулась к нему, это уже её выбор, стать на этот путь.
Женщины, запомните, мужчина либо бьёт женщину, либо нет, и если он её бьёт, чаще всего это уже на всю жизнь, так как такое отношение к женщине,это его черта личности, характера. простить можно максимум один раз, и то с риском для себя. Если же женщина прощает снова и снова, видимо ей "нравится" быть жертвой. А что? жертва же защищена! Её все жалеют, о ней пишут, говорят... А если она разведётся знаете кем она станет в глазах окружающих? Агрессором, иначе - стервой бездушной, которая не только лишила детей отца, но и не прониклась к нему светлым чувством сожаления, когда он пришёл к ней в ногах валяться прощения вымаливать... Да! Она ещё сволочь будет потому, что бросила мужа в болезни алкоголизме, видимо не сильно то и любила, раз не начала бегать с ним по наркологам. В общем, сучка она такая... не способная принести себя в жертву...
вот и есть выбор у женщины быть "хорошенькой"для всех, но битой, или самодостаточной и гордой, которую возможно осудят родственники мужа и его друзья... И все мы видим, какой чаще всего делают выбор наши женщины...
дА!бред думать, что мужчина измениться после суда))), эито наивно)), а ещё со штрафом то насмешили 8-) . женщина жертва сама развяжет узелочек, за копеечкой, чтобы "спасти" мужа. ну... или месяц без его з/п поживут)), которая уйдёт в пользу государства)), за избитую жертву....
Эх... Ирония...

[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 10:45]
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123
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть женщины,которые прям не могут жить без пилюлей и сами выпрашивают,зная чем всё закончится. А наше государство,да,всё на пополнение бюджета за счёт своих же граждан.

Далекий
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 15.07.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф с дебошира - бред полный. Это же из совместного семейного бюджета, то есть половина штрафа - из кармана жертвы. В голове не укладывается. А такой элементарной вещи как запретить на несколько месяцев приближаться к жертве и ее жилищу ближе чем на 100 метров под угрозой уголовного наказания - не предусмотрели

Гость
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов




Отправлено: 15.07.17 - 12:18
Комментарий проходит проверку.

* 112
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов
112


(Пользователи)
Сообщений: 4065
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:43
Комментарий проходит проверку.
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* 112
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов
112


(Пользователи)
Сообщений: 4065
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:45
Комментарий проходит проверку.
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