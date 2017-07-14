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≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот тут согласен.Про ответственность хозяев.
А про фекалии под ногами я даже заметку писал как-то. Зашикали дружно, всем колхозом.

с таких мелочей и начинается, сначала начинают ненавидеть животных, потом предлагать всякие ухищрения по убийству бедного животного, а там и не далеко до того, что этот человек не возьмет в руки топор и поднимет руки на наше святое - дерево и начнет его (кронировать)

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Жаль, что часто хозяева псин не отдают отчет своим действиям. Завел - следи, никто кроме тебя умиляться твоим блоховозом не должен. И только на тебе ответственность за него. Что за привычка у псинофилов, яростно требовать от других любви и понимания к своим псинам?!
И жаль, что не действует статья на них, чтобы если что - укусила твоя псина кого-то, псину усыпить, а тебя в тюрьму...нет никакой управы на вас, один шум и испражнения под ногами от ваших питомцев.

как вы жестоки, Тобика убили! там сейчас на этой улице траур, защитник улицы убит, кто же нас может защитить от всяких контролирующих органов защитить? кроме такого героя как Тобик душа компании и заводила всех собак округи, он ведь то же наверное мечтал о чем то, радовался солнцу, возможно у него и дети были которые ждали отца, и вот он убит.

аЛЕКСАНДР
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:08
Комментарий удален модератором.

подруга
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отстреливать надо бродячих собак,а не которые в частном секторе возле своих ворот бегают.Планы они свои выполняют,ужас какой то.У нас на улице Мичурина тоже собаку убили просто так безобидная собака была я потом несколько дней горевала по ней.Это ж какими свол....ми надо быть.Реально отлавливали собак,а потом уже......,так нельзя.Мой пес тоже бегает и не дай бог его тоже отсрелили его тоже вся улица знает,никого не цапнет не облает.

мнение
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не правы те кто отстреливает без предупреждения.у нас тоже такой бегал умница был.пьянь по нашей улице не шлялась,как только застрелили детей страшно на улицу выпускать было.вот и планы ваши.....безчеловечно это.

диагноз
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:59
Комментарий удален модератором.

§ Angel
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Angel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 14.07.17 - 23:38
Комментарий удален модератором.
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 23:39
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 06:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:

Твоё фамалиё не Задорнов, юморной ты наш?
Или тупо на хи-хи пробило?
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Гость
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 07:08
Комментарий удален модератором.

§ Палочка Коха
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
В наше время бояться нужно людей а не собак. Бес понтов, если поймаю хоть одного догхантера сам его накормлю изониазидом, клянусь всеми святыми. Мне его не жалко будет и ничего не дрогнет, так как он отдает отчет своим действиям и статью за живодерство никто не отменял. Правда на суды у нас надежды нет.

Я догхантера держать тебе помогу!!!
с одной стороны отстрел дело нормальное, в большом городе от него никуда не деться. НО! У людей как всегда границы стёрты. Проблема в том, что По ту сторону с ружьем тот, кому ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ убивать животных, ... все спорят о том, что по собаке было видно,что она дворово-домашняя и безобидная. Да отловщик это прекрасно видел и знал, он же не тормоз. Ответственности они за это не несут, в плане живодёрства, прикрыты законом, им убивать можно. Да и на такой должности ещё и люди работают, прикайфовывающие от этого. Он чист перед законом. А в акимате про жалобу ПРИДУМАЛИ, не понятно что ли, что бы прикрыть рабочего, им с...ать на Тобика, его хозяев и соседей!!
немного тоскливо становится... Неужели у собаки всё меньше шансов стать другом человека. Сейчас меня закидают палками животноненавистники, но разницу то заметно, между мелким добродушным шпенделем и реально опасной собакой (уличной), просто не захотели замечать эту разницу отловщики, и не будут впредь замечать этой разницы, нарочно. Так что Прячьте своих любимцев подальше, ничего не докажете.
Кстати, почему их называют отловщики, если в реальности, они убийцы... убивают же...
А тебе 13-тый респект большущий за твоё неравнодушие... мало сейчас таких как ты. Мужская половина (большей частью) на этом сайте либо пофигистически относится, либо сами похожи на таких же "отловщиков-убийц", а ты человечный, сердце у тебя есть...
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§ Палочка Коха
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Парни вы чё? КТО вам говорит что можно без присмотра животное выпускать на улицу? Нельзя!Но и стрелять даже беспризорных животных НЕЛЬЗЯ! Отлови, забери на передержку на пару-тройку дней, придёт хозяин - оштрафуй и верни животное, не придёт - усыпи(если нет денег на стерилизацию и передержку для дальнейшего устройства к людям). Так вроде как правильнее, цивилизованнее, не? Не к этому идём?Или у нас закон джунглей?

Эххх... так бы да не так... деньги нужно затрачивать на передержку, людям платить за кормление уборку и т.д., а тут ТЮК и всё! А денежки в карманчик властьимущим потекли... жаль... печально всё... Люди озлоблены сейчас... да ещё неизвестно, что лучше для собак, на передержке бы медленно умирали от голода (так как оппять же разворовывались средства) или так...
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§ Палочка Коха
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если уж от ликвидации бродячих животных никуда не деться, нужно делать это более гуманно, существуют специальные препараты, усыпляющие раз и навсегда, и специальное ружьё, со шприцем, животное умирает не мучаясь, и выглядит это не зверски (в том числе и для случайных свидетелей, детей) не думаю, что бы цена таких девайсов была намного дороже обычного ружья с патронами.
Но у нас же общество цивилизованное! типа. Только помните, господа, за что боретесь, на то и напоретесь...
Сначала ВАШ, или чей то чужой ребёнок увидит как застрелят собаку... в его нравственном сознании чуть чуть сместятся рамки дозволенного... или не чуть чуть... кто знает?
А если это станет ему психотравмой на всю жизнь, вы ручаетесь, что после этого он НЕ будет либо: 1)жутко ненавидеть людей, что даст о себе знать, когда он вырастет, либо 2)решит, что можно так же бессердечно и не только с дикими животными... примеры малолетнего живодёрства мы видим повсеместно в новостях и не только...
Вы за что боретесь, господа?*
Не обойтись без ликвидации - делайте гуманно, стреляйте шприцем, усыпляйте, а не кроваво красочно, давая присутствующим возможность ощутить запах крови... дети... это будущие взрослые, не тешьте себя мыслями, что они все вырастут хорошие-пригожие... Убийцы, маньяки и прочая падаль вырастают из маленьких хорошеньких детишек, которых когда-то недоумки-взрослые подвергли какому-либо психотравмирующему испытанию, которое к сожалению, не смогла переварить их психика.
вот так то... это для тех кто воет о том, что "пусть стреляют даже на глазах у детей"... ОДУМАЙТЕСЬ!

[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 10:12]
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Laki
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай Бог здоровья тем сотрудникам организации по отстрелу животных! Им зачтутся слезы! А вообще вам надо показать места где действительно находиться бродячие животные и больные, почему же вы не едите туда их стрелять! Нет надо сделать план а кто будет разбираться домашнее животное не домашнее с ошейником или без! Главное план!

Laki
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна абсолютно! Где вообще здравый смысл ну в конце концов отловите оштрафуйте, денег государству! Цитата:
Мировой порядок:
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