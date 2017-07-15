123 Re: Причина смерти матроса из Костанайский области в воинской... #1







Отправлено: - 10:14 Как такое возможно, родители и месные говорят что есть следы ударов и входных отверстий 3, и готовы на эксгумацию чтоб доказать, как они могут говорить что самоубийство... Вообще уже страх потеряли перед народом, надо чтоб СМИ освещали это дело до конца, хотя этим безстыжим "людям" покажи три отверстия, не удевлюсь что они их все равно не увидят, замнут. Дай бог чтоб виновных, и прикрывающих судьба жестко наказала, чтоб прочувствовали они боль до глубины души.