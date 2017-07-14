Цитата: 13 - тый:

В наше время бояться нужно людей а не собак. Бес понтов, если поймаю хоть одного догхантера сам его накормлю изониазидом, клянусь всеми святыми. Мне его не жалко будет и ничего не дрогнет, так как он отдает отчет своим действиям и статью за живодерство никто не отменял. Правда на суды у нас надежды нет.



Я догхантера держать тебе помогу!!!

с одной стороны отстрел дело нормальное, в большом городе от него никуда не деться. НО! У людей как всегда границы стёрты. Проблема в том, что По ту сторону с ружьем тот, кому ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ убивать животных, ... все спорят о том, что по собаке было видно,что она дворово-домашняя и безобидная. Да отловщик это прекрасно видел и знал, он же не тормоз. Ответственности они за это не несут, в плане живодёрства, прикрыты законом, им убивать можно. Да и на такой должности ещё и люди работают, прикайфовывающие от этого. Он чист перед законом. А в акимате про жалобу ПРИДУМАЛИ, не понятно что ли, что бы прикрыть рабочего, им с...ать на Тобика, его хозяев и соседей!!

немного тоскливо становится... Неужели у собаки всё меньше шансов стать другом человека. Сейчас меня закидают палками животноненавистники, но разницу то заметно, между мелким добродушным шпенделем и реально опасной собакой (уличной), просто не захотели замечать эту разницу отловщики, и не будут впредь замечать этой разницы, нарочно. Так что Прячьте своих любимцев подальше, ничего не докажете.

Кстати, почему их называют отловщики, если в реальности, они убийцы... убивают же...

А тебе 13-тый респект большущий за твоё неравнодушие... мало сейчас таких как ты. Мужская половина (большей частью) на этом сайте либо пофигистически относится, либо сами похожи на таких же "отловщиков-убийц", а ты человечный, сердце у тебя есть...