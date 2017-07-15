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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот рассказав мне все что они вспомнили в свои 62, что тот кто снйчас там живет уезжает в Белоруссию, узнав от меня но так до конца и не поняв так кто же меня послал, они указали на этот дом..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.17 - 03:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
они указали на этот дом..

Да,это наш дом,всё тот же забор,через который я перепрыгивал,
придя в отпуск из армии,вижу крышу летней кухни,направа-
крышв гаража и правей крыша сарая.
Даже почтовый ящик тот же и на том
же месте.На углу,забора из штакетника, отсутствует большой
камень.Так было принято у немцев.На счастье он лежал... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11309
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.17 - 04:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут только лёг отдохнуть и вот сюрприз-

понаехали,2 пожарки,у скорых,полиция.
Слава богу в соседний подъезд... :-o
Как хорошо и спокойно было дома... :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4399
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.17 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грустно все это. Сколько людей хороших уехало. В детсве много было у нас соседей немцов.
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§ Горожанин_kst
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Горожанин_kst


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Сообщений: 717
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Эт нам с тобой грустно...а есть и такие, кто постоянно поднимает вой о проклятом колониальном прошлом, так они даже рады.
Я вот когда их рыготание слушаю, думаю чем это мой дед-плантатор, или отец-работорговец им насолили?!Твои тоже поди этим же промышляли?
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4399
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.17 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. Тем самым промышляли. Грустно еще то что вместо хорошего человека к примеру дракона . Появляются модернизированые всякие вчк.
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера меня вырубило..
Продолжение..
Кстати думая что мне там никто не откроет, сделал фото из за забора..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ли вот это, уже запутался..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошел было с другой стороны чтобы постучаться, сфотать, и уже залез на забор, как меня окликнули..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыл мне приятный мущина лет пятидесяти, может и больше..
Я действовал как агент госдепа, ни имени, ни кто такой не знаю твоего, объяснил еле как чего хочу, то есть чего хочет тот, чье имя я конечно назвать не могу..
Дракоша?
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то еще..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летняя кухня?
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо вход в жилище..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная для того времени клатка кирпича и окраска..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то, там огромный огород..
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