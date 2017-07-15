112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6346





(Пользователи) Сообщений: 4056

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:26 И вот рассказав мне все что они вспомнили в свои 62, что тот кто снйчас там живет уезжает в Белоруссию, узнав от меня но так до конца и не поняв так кто же меня послал, они указали на этот дом..



