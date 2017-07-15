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§ NG.kz
В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули двое детей. Нужны ли особые методы и дополнительные меры, обеспечивающие безопасность детей в городе?
Результаты опроса

* Горожанин_kst
Re: В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответы не взаимоисключающие, а дополняющие:
Безусловно надо учить детей избегать опасностей, в семье этому должны учить, и в школе профессионалы-педагоги.
Специальные подразделения по поиску людей (не только детей!) тоже должны быть.
Волонтёров привлекать и управлять ими должны представители этих спец.подразделений.
По поводу последнего пункта...а государство вообще никак не должно отвечать за безопасность подрастающих граждан (своего недалекого будущего, между прочим)?Наше государство от всего уже практически самоустранилось...
Долбоящеры, за этот пункт проголосовавшие, или отморожены на всю голову, или попросту ещё не стали родителями, и не знают о чём говорят...либо тролли, покрывающие безразличие властей.
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