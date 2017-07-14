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≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот тут согласен.Про ответственность хозяев.
А про фекалии под ногами я даже заметку писал как-то. Зашикали дружно, всем колхозом.

с таких мелочей и начинается, сначала начинают ненавидеть животных, потом предлагать всякие ухищрения по убийству бедного животного, а там и не далеко до того, что этот человек не возьмет в руки топор и поднимет руки на наше святое - дерево и начнет его (кронировать)

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Жаль, что часто хозяева псин не отдают отчет своим действиям. Завел - следи, никто кроме тебя умиляться твоим блоховозом не должен. И только на тебе ответственность за него. Что за привычка у псинофилов, яростно требовать от других любви и понимания к своим псинам?!
И жаль, что не действует статья на них, чтобы если что - укусила твоя псина кого-то, псину усыпить, а тебя в тюрьму...нет никакой управы на вас, один шум и испражнения под ногами от ваших питомцев.

как вы жестоки, Тобика убили! там сейчас на этой улице траур, защитник улицы убит, кто же нас может защитить от всяких контролирующих органов защитить? кроме такого героя как Тобик душа компании и заводила всех собак округи, он ведь то же наверное мечтал о чем то, радовался солнцу, возможно у него и дети были которые ждали отца, и вот он убит.

аЛЕКСАНДР
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:08
Комментарий удален модератором.

подруга
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отстреливать надо бродячих собак,а не которые в частном секторе возле своих ворот бегают.Планы они свои выполняют,ужас какой то.У нас на улице Мичурина тоже собаку убили просто так безобидная собака была я потом несколько дней горевала по ней.Это ж какими свол....ми надо быть.Реально отлавливали собак,а потом уже......,так нельзя.Мой пес тоже бегает и не дай бог его тоже отсрелили его тоже вся улица знает,никого не цапнет не облает.

мнение
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не правы те кто отстреливает без предупреждения.у нас тоже такой бегал умница был.пьянь по нашей улице не шлялась,как только застрелили детей страшно на улицу выпускать было.вот и планы ваши.....безчеловечно это.

диагноз
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 21:59
Комментарий удален модератором.

§ Angel
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Angel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 14.07.17 - 23:38
Комментарий удален модератором.
Профайл

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 14.07.17 - 23:39
Комментарий удален модератором.

* Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 06:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:

Твоё фамалиё не Задорнов, юморной ты наш?
Или тупо на хи-хи пробило?
Профайл

Гость
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 15.07.17 - 07:08
Комментарий удален модератором.
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