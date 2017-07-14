Цитата: Моше:

Жаль, что часто хозяева псин не отдают отчет своим действиям. Завел - следи, никто кроме тебя умиляться твоим блоховозом не должен. И только на тебе ответственность за него. Что за привычка у псинофилов, яростно требовать от других любви и понимания к своим псинам?!

И жаль, что не действует статья на них, чтобы если что - укусила твоя псина кого-то, псину усыпить, а тебя в тюрьму...нет никакой управы на вас, один шум и испражнения под ногами от ваших питомцев.

как вы жестоки, Тобика убили! там сейчас на этой улице траур, защитник улицы убит, кто же нас может защитить от всяких контролирующих органов защитить? кроме такого героя как Тобик душа компании и заводила всех собак округи, он ведь то же наверное мечтал о чем то, радовался солнцу, возможно у него и дети были которые ждали отца, и вот он убит.