мутумба Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после... #15







Отправлено: - 03:42 Не знаю как щас, но одно время аквапарком Осминог кажется рулил бывший начальник гор. СЭС. А кто сейчас там заправляет? Видимо тот и желает прихапать его "ЗА БУДЬ ЗДОРОВ!" под видом доверительного управления.