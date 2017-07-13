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§ NG.kz
Забор как способ уйти от проблем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О некоторых странностях на территории Костанайского автовокзала местная пресса начала писать еще в 2015 году. Пассажиры жаловались, что к зданию вокзала невозможно подъехать, да и подойти проблематично. Администрация автовокзала тогда объясняла ситуацию вынужденными мерами, которые проводились в рамках антитеррористических мероприятий.
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Василий Евсеевич.
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 14.07.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я раньше пользовался услугами автовокзала, но сегодня имея сотовый телефон нахожу другие пути, причем меня всегда забирают в поездку от подъезда, как пенсионеру мне очень удобно.

§ Алиса
Re: Забор как способ уйти от проблем
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3375
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
черный плащ:
открыть новый автовокзал

когда-то автовокзал находился рядом с жд вокзалом. Ныне там гимнастический зал. Думаю, ведь по уму было-то: приехали люди - кому надо на поезд - рядом, кому надо на автобусы - от вокзала или от самого автовокзала маршруты были.
Челябинск, Курган - автовокзал и жд вокзал - рядом.
А наш автовокзал за наши деньги (за услуги в билете заложено) нас же и "строит" и "затыкает рот" всяким бредом.
Профайл

Бывалый
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 15.07.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ведь по уму было-то

Вокзал в центре города - по уму?
Что вы несете? /*фейспалм*/
Вы еще аэродромом посредь города восхититесь...
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